Толкалина в шортиках порадовала поклонников пикантным фото из Крыма

Москва, 21 августа. Переболевшая коронавирусом актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала фото в полуобнаженном виде. На снимке актриса стоит спиной к камере в одних коротких шортах.
В геотегах актриса указала поселок Гаспра в Крыму.
«Дома стены лечат», — написала она в описании к фото.
В многочисленных комментариях фолловеры засыпали ее комплиментами
«Как же можно иметь такую фигуру», «Красиво очень, Люба. Это точно, дома все залечивается и душевные раны», «Стройняшка как всегда», «Изящество и роскошь», «Рядом с вами никакая болезнь не страшна», — цитирует их «Пятый канал».
Ранее Толкалина сообщила своих фанатам, что победила COVID-19, сдав два отрицательных теста. Кроме того, у нее подтвердились антитела.
О том, болели ли вместе с Любовью Толкалиной члены ее семьи, неизвестно. Зато в начале августа, 19-летняя дочь актрисы и режиссера Егора Кончаловского Мария объявила о своем дебюте в кино. По словам девушки, она снялась в эпизоде фильма «Ключ времени».
Как отмечают «Дни.ру», в этой киноленте снялась и сама Толкалина. Она сыграла ведьму, а Маша была гостьей на ее балу.
«Важнее то, что я внесла свою лепту, как художник, в его (фильма) оформление. Картина получилась очень атмосферной и красивой!» — похвасталась девушка.