Инфоатаку на российскую вакцину могла устроить офшорная компания с Кипра

Москва, 21 августа. Организатором «опроса», в котором врачи якобы заявили о неготовности привиться от коронавируса российской вакциной, может быть офшорная кипрская компания. Об этом пишет паблик «АнтиПропаганда» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сервис «Справочник врача» опубликовал результаты опроса, согласно которым более половины российских медиков (52%) пока не готовы испытывать на себе разработанную Центром Гамалеи вакцину. В качестве причины недоверия они указали недостаточное количество данных об эффективности препарата и быстрые сроки его создания. Всего в «Справочнике врача» зарегистрировано свыше 580 тысяч пользователей.

«Организатор информационной атаки на российскую вакцину от Covid-19 — компания из оффшорной зоны Кипра. <...> Руководителем ООО «МИР» значится предприниматель К. Хоманов, при этом учредителем фирмы выступает зарегистрированная на Кипре офшорная компания «Мединформ Холдинг Лимитед», — написали в «АнтиПропаганде».

В паблике также добавили, что, по данным открытых источников, в 2018-2019 годах ООО «МИР» финансировалось от «Азиасити Траст Сингапур ПТЕ ЛТД». Транш составил порядка 20 млн рублей. Деньги также перечисляла офшорная фирма «Мединформ Холдинг Лимитед». От нее поступило более 960 тыс. долларов.

Директор центра-разработчика вакцины Александр Гинцбург, комментируя нашумевший опрос, выразил мнение, что он может быть связан с борьбой конкурентов за рынок сбыта препарата, и призвал обратить внимание на то, кто является инвестором этого проекта.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V», чем вызвала недовольство в ряде западных стран.

Зарубежные СМИ отреагировали на это обстоятельство дискредитирующими материалами, где ставили под сомнение безопасность препарата и обвиняли государство-производителя в краже интеллектуальной собственности.

Помощник президента США Келлиан Конуэй заявил, что вакцина прошла «слишком мало испытаний», поэтому «может отставать» от американских аналогов. Вместе с тем разработки специалистов из Штатов и Европы освещаются на Западе в позитивном ключе.