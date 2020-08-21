Эксперт объяснил, зачем США добиваются отказа Индии от С-400 и Су-35

России необходимо лоббировать свое положение как важнейшего партнера Индии на многие годы вперед. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Давление на Индию

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил информацию о том, что администрация Белого дома желает отказа Индии от подписания дальнейших крупных соглашений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, речь идет о поставках зенитных ракетных систем С-400 и истребителей Су-35 в Нью-Дели.

По его словам, поставка в Индию российского вооружения — это вызов для Соединенных Штатов. Однако добавил, что Вашингтон относится с понимаем к партнерству Индии и России в сфере оружия. США ведут откровенный разговор на этот счет с двумя государствами.

При этом рассказать о планируемых контрактах между Нью-Дели и Вашингтоном помощник госсекретаря отказался.

Лоббирование интересов

Как отметил Евгений Валяев, российско-индийские отношения имеют давнюю историю. Сотрудничество в военной сфере не прерывалось с 60-ых годов. С 1998 года уже Россия тесно взаимодействует с Индией на основе долгосрочных программ военно-технического сотрудничества. Русское оружие — это один из главных брендов РФ, важная ассоциация с нашей страной. Задача Москвы — продолжать эту работу, предлагая партнеру новинки.

«Российской стороне не стоит уповать на эту сложившуюся хорошую и добрую традицию сотрудничества. Нужно лоббировать наше положение как важнейшего партнера Индии и в дальнейшем, учитывая новые факторы и риски. И основной из факторов — это положение Индии. Это будущий противовес Китаю в регионе. Индия и Китай имеют непростые отношения между собой. Поэтому Нью-Дели хотел бы получить плюсы из этого своего регионального положения. Это может заключаться в том, что западные страны предлагали бы Индии интересные и выгодные форматы сотрудничества в обмен на разрыв отношений с Китаем и Россией», — пояснил Евгений Валяев.

Политолог напомнил, что в этом году между Индией и Китаем произошел приграничный конфликт из-за спорного региона Аксайчин. Американцы в этой ситуации поддержали Индию. Кроме того, Нью-Дели ввел санкции против Китая, запретив 59 популярных китайских приложений.

«Индия еще не справилась со многими важными вызовами. Борьба с бедностью — главный из них. Нужны десятилетия, чтобы Индия стала сильной мировой державой. У страны есть видение своего развития в мире — есть интересы на африканском континенте, например. Новое поколение индийской элиты между пекинским и атлантическим консенсусами может вполне выбрать второй. Москве нужно готовиться к этому, лоббируя свое положение как важнейшего партнера Нью-Дели на многие годы вперед», — считает Евгений Валяев.

«Нужно воспринять серьезно»

По мнению эксперта, слова помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера стоит воспринимать серьезно. Вашингтон стремится закрепить свой успех в отношениях с Индией, который проявился после аксайчинского конфликта.

«Не стоит ждать, что Вашингтон будет давить на Нью-Дели, грозя санкциями за закупки российского оружия. Они готовы ждать и работать в этом направлении более продолжительный этап, подразумевая видимые перспективы в дальнейшем», — заключил Евгений Валяев.

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