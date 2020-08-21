Прибывшие в Омск немецкие медики ознакомились с состоянием Навального

Омск, 21 августа. Прибывшие в Омск немецкие медики ознакомились с результатами обследования и состоянием госпитализированного блогера Алексея Навального, заявил главный врач омской больницы скорой помощи Александр Мураховский.

«Мы пригласили и немецких специалистов, которые прибыли в Омск на реанимационном самолете, чтобы они у нас в клинике ознакомились с состоянием пациента, с результатами исследований», — цитирует его ТАСС.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву, но ему стало плохо на борту самолета. Лайнер экстренно сел в Омске, где блогера госпитализировали. Сегодня врачи назвали его основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Сейчас Навальный находится в коме, его состояние оценивают как нестабильно тяжелое.

Соратники блогера считают, что Навального могли отравить, однако в правоохранительных органах полагают, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, признаков преступления не выявлено.

Анатолий Калиниченко, заместитель главврача больницы, где находится блогер, сообщил, что ядов или следов их пребывания в организме не выявлено.

Заявление о намеренном отравлении многие эксперты восприняли скептически. В частности, политик и общественный деятель Эрнест Макаренко назвал такие предположения манипуляцией общественным мнением.