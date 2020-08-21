В Сети появились фото еще одного ДТП с участием Ефремова

Москва, 21 августа. Михаил Ефремов не первый раз попадает в ДТП на своем автомобиле. Подтверждающие это фотографии появились в распоряжении «Пятого канала».

На фотографиях видно, что столкновение произошло между автомобилем актера и черной легковушкой. При этом автомобиль Ефремова тремя колесами стоит на тротуаре. Рядом с внедорожником мужчина в бейсболке, который похож на Михаила Ефремова.

По данным издания авария произошла 22 октября прошлого года в Москве не Малой Бронной улице. В базу данных ГИБДД этот случай не попал, так как вопрос о ДТП удалось решить мирно.

Пятый канал отмечает, что после аварии Ефремов после аварии зашел в ближайший ресторан, чтобы выпить спиртного. Употреблял ли он алкоголь до аварии – неизвестно.

В Пресненском районном суде Москвы продолжается разбирательство по делу Михаила Ефремова. По версии следствия Михаил Ефремов был за рулем внедорожника, который выехал на встречную полосу. В результате столкновения погиб водитель встречного автомобиля. Ранее стал известно, что суд не признал показания свидетеля защиты, а также отклонил ходатайство адвоката актера Эльмана Пашаева об отводе судьи.