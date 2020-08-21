Новые выплаты пенсионерам РФ, ждать ли в августе очередные 10 тыс. на детей

Некоторые категории российских пенсионеров могут претендовать на новые выплаты до десяти тысяч рублей. Также до конца лета, возможно, решится вопрос о третьей выплате в десять тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Новые выплаты российским пенсионерам

Некоторые категории неработающих пенсионеров могут рассчитывать на новые выплаты размером до десяти тысяч рублей. Соответствующий документ рассматривается в Пенсионном фонде России (ПФР).

Ежемесячная прибавка будет начисляться неработающим пенсионерам, которые осуществляют уход за инвалидом первой группы или лицом старше 80 лет. Таким образом, если в семье несколько пенсионеров, и один из них ухаживает за другими членами семьи (например, дочь-пенсионерка ухаживает за престарелыми родителями, которые отметили 80-летний юбилей), такая семья может рассчитывать на солидную денежную прибавку. Для оформления выплаты претенденту нужно будет обратиться в отделение Пенсионного фонда или подать заявку через портал «Госуслуги».

Отметим, в настоящее время такие выплаты законом также предусмотрены, размер доплаты пенсионеркам за уход за инвалидами и престарелыми — 2700 рублей в месяц. Если закон будет принят, с Нового 2021 года доплата пенсионерам по уходу за престарелыми и инвалидами значительно увеличится.

Кто еще может рассчитывать на дополнительные выплаты

До конца лета получат надбавку неработающие пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей. Эта выплата составляет около двух тысяч рублей в месяц, в августе она будет перечислена автоматически, даже если действие документов на ее получение заканчивается. Ранее решение об автоматическом продлении этой выплаты было принято в связи с временным переходом органов соцзащиты на удаленную работу из-за пандемии COVID-19.

Отметим, если гражданин получит выплату, на которую он по закону уже потерял право (например, находящийся под опекой несовершеннолетний достиг 18 лет), переплату необходимо будет вернуть или эти деньги будут удержаны.

Кроме того, до конца года планируется повысить выплаты малоимущим пенсионерам. Минтруда предлагает увеличить прожиточный минимум для пожилых людей на 5,3%. В случае принятия соответствующего закона минимальная пенсия составит 9422 рублей. Все, кто получает меньше регионального прожиточного минимума (он в разных регионах может различаться), смогут рассчитывать на индексацию.

Кроме того, в начале будущего года всех неработающих пенсионеров ждет плановая индексация социальных выплат, которая проводится ежегодно в зависимости от уровня инфляции.

Будет ли индексация выплат работающим пенсионерам

К сожалению, такая мера поддержки пожилым людям, продолжающим трудовую деятельность, пока не предусмотрена. Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена в 2016 году. Однако, если работающий пенсионер увольняется с официальной работы, ему проводится индексация пенсии по старости за весь пропущенный период.

Ждать ли в августе очередные 10 тыс. на детей до 16 лет

Многих россиян волнует, будет ли в августе третья выплата на детей до 16 лет. Напомним, ранее в июне выплатили десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет; в июле ту же сумму на всех детей от рождения до 16 лет; а также по 15 тысяч рублей на всех детей до трех лет. Эти меры, инициированные президентом России Владимиром Путиным, были призваны помочь семьям с детьми в связи со спадом экономики из-за пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом.

Третья августовская выплата в десять тысяч рублей очень поддержала бы семьи перед началом нового учебного года, считают не только родители, но и многие политики. Кроме того, массово выплаченные деньги стимулировали бы российскую экономику, считают экономисты. Аналитики полагают, что родители, получив дополнительные, довольно большие по российским меркам деньги, в основной массе потратили бы эту сумму на покупку всего необходимого к школе, подстегнув покупательский спрос. Такого мнения, в частности, придерживается уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Титов уже в ближайшие дни намерен обратиться с таким предложением в правительство РФ. Напомним также, что соответствующий проект закона есть в Госдуме. Кроме того, есть аналогичная петиция родителей несовершеннолетних детей, набравшая несколько сотен тысяч подписей.

По данным источников, вопрос может быть рассмотрен уже в ближайшие дни, чтобы принять соответствующее решение до 31 августа, до начала учебного года.