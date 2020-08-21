Украинцы обрушились на телеведущую за сравнение военных с наркоманами

Киев, 21 августа. Украинские пользователи Сети обрушилась с критикой на популярную актрису и телеведущую Снежану Егорову, которая в негативном ключе высказалась о военных страны. Свое мнение украинка высказала в эфире программы «ПрямоTalk».

Егорова не признает украинских военных защитниками и лично для нее их жизнь не представляет ценности.

«Все, что предлагается в последнее, постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые повылазили непонятно откуда. Они просто готовы пожертвовать своей жизнью. Да, это подвиг, возможно», — сказала знаменитость.

При этом она усомнилась, что некоторые украинские военные жертвуют собой из альтруистических побуждений. Егорова даже сравнила силовиков с наркоманами, которые готовы пойти на все ради дозы.

«Это как наркоманы, которые за дозу готовы жизнь продать, кровь отдать последнюю. Но это же ненормально», — пояснила актриса.

После критического отзыва об украинских военных Егорову в социальных сетях затравили.

«Ты ничтожество! Любому отдать жизнь — трагедия! А ты можешь? За родину, детей? Нет! Ты эгоистка», — написал комментатор. «Сколько у женщины в голове может быть ваты. Лучше б она молчала», — пишет гневно фолловер.

В Сети неоднократно появлялась информация о пьянстве и дезертирстве в рядах ВСУ. Один из американских наставников Украины подтвердил эти данные. Он был разочарован коррупцией и повальным пьянством в украинской армии.