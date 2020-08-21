США добиваются от Индии отказа от российского вооружения

Вашингтон, 21 августа. США добиваются от Индии отказа от соглашений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

По словам Купера, американская администрация довела до сведения индийских коллег, что сотрудничество с РФ налагает риски на возможности военно-технического сотрудничества с США.

«Не подвергайте риску дальнейшие благоприятные возможности [военно-технического сотрудничества с США], которые могут быть осложнены [покупкой] значительных российских вооружений», — привел Купер суть сообщения в адрес Индии.

Он подчеркнул, что речь идет не о всех видах вооружения. Однако он добавил, что С-400 и Су-35 представляют собой вызов для сотрудничества США и Индии. При этом представитель администрации США объяснил, что в Вашингтоне понимают давние партнерские отношения России и Индии в сфере ВТС.

«Глядя на это с точки зрения будущей модернизации, обеспечения зрелости оборонного потенциала [Нью-Дели], мы и ведем откровенный разговор в [обеих] столицах относительно того, что является возможным, а что способно поставить под угрозу модернизацию [индийских вооруженных сил]», — заявил Купер.

Он уклонился от ответа на вопрос о том, рассматривают ли США возможность продажи Индии передвижных комплексов ПРО THAAD, ЗРК Patriot и истребителей F-35.

Ранее китайское информационное агентство Sina выразило обеспокоенность тем, что в Нью-Дели готовятся к закупке российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». По мнению авторов статьи, поставки вооружения якобы могут нарушить баланс сил в регионе и даже спровоцировать пограничные конфликты, в которые может быть вовлечена и Москва. Политический аналитик Вадим Козюлин уверен, что российские ЗРК остановят эскалацию между Пекином и Нью-Дели.