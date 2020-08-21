Радикалы давят на Минюст Украины, требуя запретить пророссийские партии

Ведущие киевские политологи обсудили возможный запрет политических партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Партии Шария. Они считают, что для этого нет никаких юридических оснований, зато в преддверии местных выборов украинские радикалы своими действиями невольно добавили очков этим политическим силам. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Напомним, на прошлой неделе Общественный совет при Минюсте Украины рассмотрел «просьбу политических сил и общественников» о запрете на Украине партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Партии Шария. В итоге совет рекомендовал начать процесс их ликвидации. На фоне летнего политического затишья это вызвало настоящую бурю в украинском информполе.

Местные эксперты отмечают два главных фактора нынешнего скандала. Во-первых, это очередная попытка давления на пророссийские силы со стороны национал-патриотов. Ни для кого не секрет, что в Общественный совет входят представители радикальных движений: «Нацкорпуса» (запрещен в РФ), «Демократической сокиры» и «Свободы». Для Украины это вообще нормальная практика — нацисты здесь входят во многие консультативные органы при министерствах и ведомствах.

По данным инсайдеров, в совете при Минюсте состоят от пяти до семи представителей ультраправого «Нацкорпуса», порошенковской «Демократической сокиры». Так, глава Общественного совета Василий Гончарук тесно сотрудничает с «Нацкорпусом». А один из активных спикеров этой структуры — член «Демсокиры» Антон Колумбет.

Второй фактор скандала — это причины для запрета двух партий, которые привели нацисты-общественники. Среди них — требование ОПЗЖ к власти исправно платить пенсии жителям ЛДНР, а также уравнять в правах всех участников событий Евромайдана. То есть запретить партии, по логике радикалов, надо за предложения платить пенсии украинским старикам в Донбассе и предоставлять госпомощь покалеченным на Майдане милиционерам.

Эксперты указали, что, с одной стороны, формально мнение Общественного совета может не учитываться Министерством юстиции, ведь оно носит рекомендательный характер. С другой стороны, у нацистов есть обходной путь — заставить Минюст рассмотреть запрет двух партий через решение суда. На этой неделе в Окружной административный суд Киева уже был подан иск с требованием запретить Партию Шария. Скорее всего, в ближайшие дни аналогичный иск будет подан и в отношении «Оппоплатформы». Тогда ведомство обязано выполнить решение суда и рассмотреть вопрос.

С юридической точки зрения, вероятность того, что Минюст найдет основания для запрета партий, минимальна, отмечают аналитики. На Украине у любой партии могут отозвать регистрацию в двух случаях: если она призывает к нарушению территориальной целостности Украины или финансируется незаконно. Но нацисты из Общественного совета таких фактов не привели. А тезис о том, что Украину может развалить выплата пенсий старикам из ЛНР и ДНР, суд вряд ли воспримет как аргумент.

По мнению политолога, главы аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, потребовав запрета ОПЗЖ и Партии Шария, нацисты из Общественного совета оказали этим партиям огромную услугу в плане роста рейтинга.

«С политтехнологической точки зрения, эта затея безумна. Достаточно глянуть на структуру электората ОПЗЖ и «Слуги народа», чтобы понять — для власти это, по сути, выстрел себе в ногу, — говорит Золотарев. — Что бы ни делали «клинические патриоты» из Общественного совета при Минюсте, тень от их нацистских выходок все равно падает на власть и отнимает у нее рейтинг. К тому же Партия Шария и ОПЗЖ, так или иначе, попадают под удар, а украинский избиратель очень любит гонимых, тех, кого преследуют. Тем более, что рейтинги президента и «Слуги народа» неуклонно снижаются. Большей частью электорат переходит к Шарию и ОПЗЖ. Это видно по социологии, причем невооруженным глазом».

Также Золотарев уверен, что запретить две пророссийские партии невозможно.

«Технически эту идею реализовать нельзя, но шуму будет много. Я бы на месте того же Шария или Медведчука выписал бы премию нацистам из Общественного совета. В своем правовом нигилизме и безумии они оказали им огромную услугу — привлекли общественное внимание накануне выборов. А самой власти это не принесет ничего, кроме электоральных потерь», — резюмировал Андрей Золотарев.

По мнению киевского адвоката Игоря Серкова, для запрета ОПЗЖ и Партии Шария нет ни малейших оснований.

«Для запрета той или иной партии необходимы веские юридические основания. А заявления каких-то граждан или формирований активистов о том, что эти партии «являются антигосударственными и проводят антинародную политику» — это не основания для их запрета. Веские правовые основания — это реальное проведение антигосударственной политики партией, ее членами, политсоветом и так далее, — говорит юрист. — До сих пор уголовные производства по таким делам на Украине еще не возбуждались. Но, даже если бы такие уголовные производства были, даже если бы членам этих партий было объявлено о подозрении, то все равно, с правовой точки зрения, это бы не являлось основанием для запрета партий».

Юрист отметил, что запретить партию на Украине можно по решению суда, на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора. Но таких прецедентов в стране тоже еще не было и в обозримом будущем не предвидится. Впрочем, считают аналитики, есть и несколько моментов, указывающих на то, что режим Зеленского может реально попытаться запретить неугодные партии.

Во-первых, все соцопросы показывают падение рейтинга правящей партии «Слуга народа» и рост рейтингов «Оппоплатформы», разница между ними стремительно сокращается. Если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшие выходные, то в парламент прошли бы пять партий: «Слуга народа» — 25,5%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 22,1%, «Европейская солидарность» — 16,9%, «Батькивщина» — 7,4% и Партия Шария. При такой динамике, говорят социологи, уже к выборам рейтинг оппозиционеров может превысить рейтинг партии власти.

При этом переход избирателей от партии «Слуга народа» к «Оппоплатформе» и Партии Шария происходит в тех регионах, где год назад политическая сила Зеленского получила больше всего голосов — на юге и востоке страны. Это означает для партии власти практически неминуемое поражение на местных выборах в облсоветы и горсоветы. Во-вторых, ранее роль «предохранителя» против репрессий на Украине в отношении оппозиции играл Запад.

Во времена правления Порошенко Брюссель и Вашингтон нередко урезонивали пыл Банковой по расправе с неугодными, заставляя ее «держаться в рамках приличий». Но сейчас, на фоне роста напряженности в отношениях Запада с РФ, экономических трудностей, социальных протестов и продолжающегося «коронакризиса», европейцам и американцам может стать в какой-то момент уже не до Украины. И киевские власти могут использовать этот момент для того, чтобы ликвидировать опасных политических конкурентов.