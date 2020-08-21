Глава Башкирии заявил, что шихан Куштау станет природным памятником

Уфа, 21 августа. Шихан Куштау в Башкирии получит статус природного памятника, заявил глава региона Радий Хабиров на встрече с защитниками шихана.

Чиновник напомнил, что поддержал инициативу по созданию координационного совета, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с разработкой Куштау. Сегодня он уточнил, что отводит на создание этого совета две недели — до 4 сентября.

«Если не будет решения, я направляю документы, они уже готовы, на придание Куштау статуса особо охраняемой территории», — подчеркнул он.

Напомним, 16 августа глава Башкирии заявил о приостановке разработки известняка на горе Куштау в Башкирии. Работы проводила содовая компания. Против этого выступали экоактивисты. В их лагере постоянно дежурят несколько десятков человек.

Лицензию на разработку Куштау сроком на 20 лет Башкирская сырьевая компания получила в 2019 году. После этого ученые и общественные деятели обратились к Хабирову с просьбой отменить решение, но тогда глава Башкирии заявил, что стратегическое производство остановить нельзя, к тому же это приведет к тому, что тысячи сотрудников потеряют работу.