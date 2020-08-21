Лукашенко обещает разрешить ситуацию в Белоруссии в ближайшие дни

Минск, 21 августа. Ситуация в Белоруссии политизирована, но ее не стоит рассматривать как катастрофичную, считает белорусский лидер Александр Лукашенко. Он пообещал разрешить ситуацию в ближайшее время.

Глава государства в пятницу посетил агрокомбинат «Дзержинский». В ходе своего выступления перед рабочими он призвал не разрушать Белоруссию.

«Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила», — сказал белорусский лидер.

По его словам, ситуация в стране политизирована, но ее не надо рассматривать как катастрофичную. Лукашенко рассказал, что в одном из цехов к нему подошла сотрудница и высказала слова поддержки, пожелав ему «выстоять в этой ситуации». Однако, как считает глава государства, обстановка не такая сложная, что надо «выстаивать».

«В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — сказал белорусский президент.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии вспыхнули протестные акции. Поводом для беспорядков стало переизбрание Лукашенко главой государства. Белорусский лидер считает, что в беспорядках в стране заинтересованы иностранные силы.