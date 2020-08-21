Более трети россиян хотели бы привязать зарплату к курсу валют

Москва, 21 августа. Тридцать семь процентов россиян хотели бы, чтобы их зарплата была привязана к курсу иностранной валюты. Это подтверждается результатами опроса компании Superjob.

Эту идею не поддерживают 39% респондентов. В стране только 1% граждан, у которых заработок привязан к валюте. Эксперты отмечают, что среди мужчин больше тех, кто хочет закрепить заработок за курсом валют (46% мужчин и 26% женщин).

Опрос вызвал энтузиазм у 44% респондентов среди молодежи до 24 лет и 42% россиян старше 45 лет. А вот среди людей старшего возраста только 33% отнеслись к этой идее положительно.

Как оказалось, желание привязать доход к доллару зависит от заработка респондента. К примеру, 47% россиян поддерживают эту идею, у них зарплата более 80 тысяч рублей.

По прогнозам россиян, к 1 сентября курс доллара к национальной валюте составит 77 рублей. Только каждый четвертый житель страны следит за динамикой доллара и евро.

Опрос проводился с 14 по 18 августа, в нем приняли участие 1600 человек из разных регионов страны.

Ранее сообщалось, что каждый шестой россиянин написал заявление о переходе на электронную трудовую книжку.