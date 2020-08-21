Лукашенко обвинил в организации беспорядков в Белоруссии США и Европу



Минск, 21 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США и страны Европы в организации беспорядков в республике. По его словам, «планируют и направляют это все США, а европейцы подыгрывают».

«Сказано так – сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается», — цитирует его агентство БелТА.

Лукашенко также обратил внимание, что Запад пытается использовать Белоруссию против России.

Накануне, как отмечает НСН, участница Координационного совета оппозиции республики Мария Колесникова призвала военных, милицию и других силовые структуры перейти на сторону народа. Помимо этого, Координационный совет обратился к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету Белоруссии с предложением провести срочные встречи.

Ранее в Генпрокуратуре Белоруссии сообщили о возбуждении уголовного дела о призыве совета к захвату власти в республике.