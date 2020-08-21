Певец Серов рассказал, как лишился накопленных на лечение денег

Москва, 21 августа. Певец Александр Серов признался, что потерял надежду быть счастливым в любви после тяжелого развода.

Серов был женат лишь один раз на гимнастке Елене Стебеневой, его брак продлился 20 лет. Однако после расставания певец остался одинок.

«Я так и не нашел свою женщину и уже не найду, как бы я ни вертелся. Слишком все перегорело у меня внутри», ― признался артист в интервью Борису Корчевникову «Судьба человека».

Он объяснил, что с возрастом он стал больше верить в бога и стал ответственным перед своей совестью. Сейчас артист сосредоточился на помощи людям.

Артист также рассказал о пропаже из дома 320 тысяч рублей. Эту сумму он собирал на случай болезни.

«Если бы когда-нибудь что-то случилось, я бы мог сразу их использовать… Да, в этой квартире была моя домохозяйка, но она работает со мной пять лет, и никаких прецедентов с ее стороны не было», — отметил певец.

Ранее Серова Мишель рассказала о жилье, подаренном звездным отцом. Серов подарил дочери трехэтажный особняк с зимним садом и бассейном в честь свадьбы, а сам Серов принял решение переехать в гостевой дом, расположенный в нескольких десятках метров от дома.