Муромов рассказал, как вел себя вдовец Легкоступовой на похоронах певицы

Москва, 21 августа. Певец Михаил Муромов рассказал, как прошли похороны эстрадной исполнительницы Валентины Легкоступовой. В беседе с изданием «ПолитЭксперт» музыкант поделился воспоминаниями о своей коллеге по сцене.

Церемония прощания с Легкоступовой состоялась 20 августа в Троекурово. Похороны посетили не только родственники покойной певицы, но и некоторые российские звезды, например, Андрей Малахов, Феликс Царикати и Светлана Лазарева. Михаил Муромов также был среди гостей. Пришел на церемонию и вдовец исполнительницы Юрий Фирсов, хотя родные Легкоступовой не хотели видеть его на похоронах.

«Пришел, аккуратно постоял, потом подошел, поплакал и ушел», — описал Муромов поведение мужа покойной певицы.

Кроме того, музыкант рассказал, какой была Легкоступова при жизни. Муромов отозвался об исполнительнице хита «Ягода-малина» как об очень светлом и душевном человеке, с которым можно было делиться любыми проблемами.

«Легкоступова была такая приветливая, веселая, любила жить. Кроме того, глубокая, серьезная, педагог. Она была замечательной актрисой, потому что умела создавать разные сценические образы», — отметил певец.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. Причиной смерти певицы стала черепно-мозговая травма, из-за которой у исполнительницы развился отек мозга.

По словам Фирсова, Легкоступова получила травму, упав на мокром полу в ванной. При этом некоторые родные и друзья певицы считают, что трагедия могла произойти из-за алкоголя, к которому Легкоступова пристрастилась по вине супруга. Ранее стало известно, что Фирсов на похоронах попросил прощения, стоя у гроба покойной жены.