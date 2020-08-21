Муцениеце отказывается сниматься в сериале бывшего мужа

Москва, 21 августа. Вокруг съемок сериала «В клетке» разгорелся скандал. Агата Муцениеце отказывается принимать участие в проекте.

Сейчас съемки второго сезона сериала «В клетке» в самом разгаре. Об этом не устает напоминать в своем личном Instagram-аккаунте актер Павел Прилучный, который одновременно является продюсером картины. В комментариях к одной из публикаций он отметил, что его бывшая супруга Агата Муцениеце также примет участие в съемках.

На комментарий Прилучного ответил другой продюсер проекта Теймур Джафаров. Глава компании TEAMFILM опроверг высказывание актера. Он заявил, что съемки второго сезона боевика пройдут без Агаты Муцениеце. Джафаров сослался на то, что представители актрисы запросили сценарий фильма, но секретный документ не был предоставлен до подписания соглашения о неразглашении.

Не осталась в ответе и третья сторона. Представители Агаты Муцениеце оказались удивлены высказыванием продюсера. Адвокат актрисы Жанна Маргулис рассказала, что документы могли быть подписаны только после прочтения сценария.

«Что такое грифы «С» и «СС» я знаю, так как работала в определенной государственной структуре. Что такое «особая секретность» в кинематографе, тоже есть понимание, но в любом случае какое бы соглашение стороны не подписывали, сначала эти стороны должны договориться о том, что собираются подписывать. А раз тут предъявляют претензии, что кто-то что-то не подписал, налицо понуждение к заключению договора, что нашим действующим законодательством запрещено», — рассказала Маргулис в беседе с Kp.ru.

Также представители Муцениеце отметили, что продюсеры фильма сами «светят» сценарий боевика в социальных сетях.