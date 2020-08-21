Симферополь, 21 августа. Для жителей Крыма признание или непризнание их россиянами ничего не значит. Об этом Федеральному агентству новостей заявил ведущий программы «На самом деле» новостного агентства «Новостной фронт» (News Front) Сергей Веселовский.

«Для крымчан признание Америки, как кричал Полиграф Полиграфович Шариков, будучи еще собачкой, не значит в принципе вообще ничего, — уверен он. — Мы живем в России, мы 23 года боролись за это право. И сейчас, что бы они ни говорили — пусть приезжают сюда и сами убедятся в том, что мы, крымчане, рады тому, что мы живем в своей стране. Рады, что вернулись из того дурдома, который сегодня кто-то еще по привычке называет Украиной. На самом деле там ад, зверства, а мы живем — не в Раю, конечно, но стремимся к тому, чтобы на полуострове райская жизнь».

При этом, по словам Веселовского, западное признание, за которым на полуостров неизбежно придут соответствующие сети быстрого питания, жителям Крыма не нужно в принципе.

«А западное признание и их «макдональдсы», которых до сих пор нет в Крыму — и слава богу — нам совсем не нужны. Здоровее будем!» — убежден он.

Напомним, что, согласно статистике, обнародованной ООН, население РФ в 2020 году увеличилось на 2 млн по сравнению с предыдущим годом. В Совете Федерации объяснили разницу тем, что эксперты данной организации посчитали россиян, учитывая жителей Крыма.

Обращает на себя внимание тот факт, что накануне президент России Владимир Путин высказался на тему продления еще на один год антироссийских санкций ЕС, введенных из-за возвращения Крыма в состав РФ.

«К сожалению, нам там [в Крыму] создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее. Но это все дело техники: было бы желание — мы любые сложности преодолеем», — заявил российский лидер в ходе своей встречи с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев, проходившим обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ неоднократно обращал внимание на то, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом Владимир Путин отмечал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.