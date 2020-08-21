The Drive раскрыл секретную базу субмарин Китая в подземных пещерах

Вашингтон, 21 августа. Американские журналисты The Drive раскрыли секретную китайскую базу с подземными пещерами. Они обнаружили спутниковый снимок, на котором видно, как одна из подлодок заходит в пункт базирования.

По мнению авторов публикации, Пекин использует необычную базу для размещения боевых субмарин и других глубоководных аппаратов ВМС КНР. Речь о секретном объекте под названием Юлинь, расположенном под водой в непосредственной близости от острова Хайнань.

«Огромная военно-морская база Китая Юлинь на острове Хайнань является одним из важнейших стратегических объектов в регионе», — пишут авторы.

Журналисты полагают, что попасть на базу можно на одной из частей острова, где подводные лодки без труда могут заходить в пещеру для проведения обслуживания и пополнения запасов, передает «Царьград».

При изучении снимка в The Drive также обратили внимание, что в доках, расположенных у базы, нет других военных кораблей и подводных лодок. В связи с этим журналисты предположили, что это может быть связано с военными учениями, которые недавно стартовали в Китае.

Запечатленное на снимке судно в СМИ идентифицировали как многоцелевую атомную подлодку проекта 093 «Шань». Это боевой корабль, который был создан еще в начале 2000-х годов. Всего на вооружении ВМС Китая состоит от двух до пяти субмарин подобного класса.

Ранее китайский информационный портал Sohu опубликовал материал, в котором объяснил, как Россия будет пресекать попытки США закрепиться в Черном море. Авторы публикации предупредили Вашингтон о последствиях провокаций с военными кораблями в этом регионе.