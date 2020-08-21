Киркоров показал, как осваивает флайборд на отдыхе в Греции

Афины, 21 августа. Известный российский певец Филипп Киркоров отдыхает вместе с детьми в Греции. Он осваивает экстремальные виды спорта.

Киркоров сначала побывал в Турции, а сейчас находится в Греции. Он показал в Instagram, как его дочь Алла-Виктория и сын Мартин катаются на доске.

Сам король отечественной эстрады решил освоить флайборд. На опубликованных кадрах видно, что Киркоров в желтом спасательном жилете и в плавках в цветочек летает на флайборде.

Он несколько раз падает в море, но снова пытается оседлать струю воды. Певец пожелал своим поклонникам провести выходные так же весело, как он.

«Пятница — она такая. Непредсказуемая, опасная, шальная и всегда на кураже!» — написал Киркоров.

Под постом Киркорова появились комментарии звезд.

«Я на ней так же учился, со временем привыкаешь», — написал блогер Давид Манукян. «Круто! Сложно на этой штуке?»- поинтересовался композитор Алексей Малахов.

Видео оценили украинская певица Наталья Могилевская, актер Виталий Гогунский, певица Саша Савельева и другие знаменитости.