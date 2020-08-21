Вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от коронавируса

Человек может одновременно заразиться коронавирусом и гриппом. При двойном заражении процесс выздоровления усложнится, а течение заболеваний будет более тяжелым. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал вирусолог Вадим Покровский.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что особенностью эпидемиологического сезона в 2020–2021 году может стать одновременная циркуляция гриппа и нового типа коронавируса.

Специалисты для оценки угрозы намерены провести пилотное исследование по оценке распространенности возбудителей ОРВИ, гриппа и коронавируса в межэпидемический период в 15 регионах России.

Доктор медицинских наук Вадим Покровский напоминает, что этой осенью можно ожидать много возбудителей заболеваний. Однако угрозы эпидемии не будет, поскольку в России вероятней всего сохранится масочный режим, утверждает собеседник ФАН.

«Масочный режим будет препятствовать распространению всех вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем. Такой неспецифический метод и избегание сборищ людей окажутся эффективными против всех возбудителей. Никаких оснований для опасений, что ситуация будет хуже, чем в прошлом году, нет, — поясняет Покровский. — Проблема с вакцинами в том, что они все очень специфичны. Препараты защищают только от одного возбудителя, но в природе очень много различных вирусов гриппа. Другие методы защиты в ряде ситуаций оказываются лучше, чем вакцина, которая защищает только избирательно».

Некоторая часть граждан не болела коронавирусом. Может ли человек заразиться двумя инфекциями сразу? Собеседник ФАН объясняет, что это возможно.

«Если заражение произойдет несколькими вирусами, то это утяжелит течение заболевания. Описаны отдельные ситуации, когда человек заболевал двумя инфекционными заболеваниями. Когда он заражался другим, то вторая инфекция развивалась несколько позже. Это как раз не лучший вариант. В принципе, двойное заражение всегда ухудшает процесс выздоровления», — сказал Покровский.

Многих волнует вопрос, почему пик заболеваемости гриппом приходится на осенне-зимний период. Вирусолог поясняет, что летом вирусы никуда не исчезают и циркуляция всех возбудителей продолжается.

«Летом хорошая вентиляция, люди находятся далеко друг от друга, и вирусу гораздо трудней распространяться. Осенью и зимой все собираются в тесных помещениях. Большинство заболеваний передаются воздушно-капельным путем в осенний и зимний период», — отметил он.

Покровский не исключил, что коронавирус также будет давать о себе знать осенью и зимой. По словам собеседника ФАН, нужно учесть тот факт, что может сформироваться очень сильный иммунитет против COVID-19.

«Мы пока не знаем длительность иммунитета против перенесенного заболевания. В случаях заболевания корью или оспой человек получает пожизненный иммунитет. Очень многие люди невосприимчивы к коронавирусу, а поэтому он будет не очень частым заболеванием. Хотя ему хватит сил, чтобы циркулировать среди населения. Однако крупных эпидемий ожидать не приходится», — резюмировал вирусолог.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат, разработанный центром имени Гамалеи, получил название «Спутник V».