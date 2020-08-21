Вдовец Легкоступовой рассказал, что сделает с ее прахом

Москва, 21 августа. Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов рассказал, что предсмертным желанием певицы было развеять ее прах над Тенерифе. Об этом яхтсмен заявил в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», куда приехал после похорон.

Семья Легкоступовой приняла решение кремировать тело артистки. Фирсов признался, что пока не знает, что стало с прахом певицы и где он находится.

«Валя очень хотела, чтобы он был развеян над Тенерифе. Этот остров был ее местом силы. Я пообещал, что если она уйдет раньше меня, то сделаю это», — признался вдовец.

Фирсов добавил, что его долго не пускали на церемонию прощания с певицей, поскольку многие друзья и близкие Легкоступовой считают его виновным в смерти звезды.

Однако Фирсову удалось прийти на похороны и попрощаться с женой. На кадрах с похорон видно, как вдовец склонился над белым гробом, целуя тело возлюбленной. Он провел у гроба некоторое время и не смог сдержать слез. Как сообщил очевидец, вдовец просил прощения у скончавшейся жены.

Легкоступова скончалась 14 августа на 54-м году жизни после хирургического вмешательства из-за внутричерепной гематомы. При этом 6 августа Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. По словам Фирсова, она получила травмы, упав в ванной.