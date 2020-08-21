Терапевт рассказала, как изменить родовые сценарии и стать счастливым

Представьте себе марионетку, которую за невидимые нитки дергает кукловод. Кажется, она свободно двигается по своему желанию, но на самом деле ведома. Так вот, кукловод — это наши родовые сценарии, своеобразные программы, которых мы можем не осознавать, но без определенных проработок слепо подчиняемся им. Здорово, если они позитивные. Но чаще — наоборот. О том, как исправить то, что вроде бы предрешено, и позволить себе быть счастливыми, Федеральному агентству новостей рассказала специалист глубинной системы расстановок (GSR), коуч-терапевт Ольга Матвеева.

Что такое родовые сценарии

Если говорить терминологией системы расстановок, то родовые сценарии — это тенденция у конкретного человека, рожденного в определенном роду, у определенных родителей, к реакциям, поведению, чувствованию, которые проявляются под влиянием различных объективных факторов.

«Возьмем для примера отношение к 8 марта. Кто-то считает, что это особый женский праздник, когда все просто обязаны поздравлять друг друга и, конечно же, женщин. К нему готовятся заранее, чего-то ожидают. Но когда ожидания не реализовываются, включаются «запрограммированные» родом реакции. Да и само ожидание торжества уже является запрограммированной реакцией. Для других же это просто восьмое число третьего месяца года, обычный день из жизни. И подобное отношение не поменяют даже неожиданные презенты, внимание со стороны окружающих. Или еще пример. Оцените реакцию людей на снег. Кто-то искренне ему рад и счастлив, поскольку живет ресурсно, а другие — постоянно сливающие, теряющие свою энергию — хмурятся и ворчат», — пояснила Матвеева.

Она отметила, что родовые сценарии невозможно проиграть «тихо самим с собой», а только в отношении с другими: внутри пары, между родителями и ребенком, в коллективе. Более того, они могут распространяться на другие связи. Например, в семье папа был сильным, большим и значимым, а мама — тихой и податливой, но в глазах супруга хотела иметь вес. Сын это видел и перенял от мамы паттерн «хочу быть значимым в глазах папы». А в будущем он будет выбирать сильных, структурных женщин, которым вечно что-то нужно доказывать.

«Возвратимся к примеру со снегом. Практика показывает, что люди, которые даже в такой ситуации, как снегопад, ворчат, бесятся и переживают о шинах, а не радуются красоте природного явления, несчастны и в остальных жизненных проявлениях. Супруги у них скучные, дети «не такие», работа нелюбимая. А человек, у которого родовой сценарий «ресурсный», чувствует себя вполне счастливым в любой истории», — пояснила терапевт.

Как разорвать замкнутый круг

По мнению Ольги Матвеевой, при рождении нам дается определенный набор любви, здоровья, счастья, иных «опций». Но этот поток не наш в чистом виде, а преломленный. Мы все состоим из энергий отца и матери, а также предыдущих поколений рода.

«И если их был не один десяток, представляете, что в конечном итоге доходит до нас? Весь опыт, все переживания и страхи, выводы и опасения наших предков. Неудивительно, что в чьем-то потоке нет места любви, деньгам, счастью, но есть боль, жертвенность, стремление отвоевывать место под солнцем. И вроде бы это неизбежно. Но обратившись к GSR, можно убрать эти тенденции, превратив их в ресурс. К примеру, имеем процесс «любовь». И проявляется он криво — в борьбе, страданиях, отстаивании своей позиции. Человек страдает от этого. Чтобы изменить ситуацию, нужно снять состояние, поймать, считать его, растождествить себя с энергиями «любовь — борьба», «любовь — зло» и прочими», — добавила Ольга Матвеева.

По ее словам, необходимо убрать деструктивные тенденции и выровнять поток (в том виде, в котором он хромает, то есть в отношениях со второй половиной, детьми, родителями, а не со всем окружающим миром и тем более с предыдущими поколениями). Однако навсегда его не поправить.

«Все течет, все меняется. И подобные «расстановки» требуют повторения. Зато можно говорить, что после каждой такой «починки» поток, текущий дальше (вашим детям, внукам и так далее) становится чище. Следующие поколения уже не отравятся теми нарушениями, что «прибились к нашему берегу», — объяснила Матвеева.

Можно ли поменять кого-то

По словам терапевта, потоки текут от старшей фигуры в роду к младшей. И как бы нам не хотелось сделать своих родителей счастливее, веселее, здоровее, без их желания и самостоятельной работы над собой ничего не выйдет.

«Единственное, что мы можем — поменять свое собственное отношение к действительности. Возможно, на чистый поток откликнутся, но ожидать этого не стоит. То же самое можно говорить и про вторую половину. У вашего супруга или супруги — свои родовые сценарии и нарушения, которых вы можете даже не замечать. И пытаться «нанести пользу» на свое усмотрение не стоит. Опять же, лучше проработать свои тенденции и реакции, чтобы стать счастливее не за счет кого-то извне», — заключила Ольга Матвеева.

Ранее Ольга Матвеева рассказала, как семьям проработать свои страхи перед появлением ребенка. Через призму родительских нарушений дети получают различные ограничения и установки, мешающие им жить полноценно и счастливо.