Видео с больным Зайцевым расстроило поклонников

Москва, 21 августа. Тележурналист Арина Шарапова показала видео с российским модельером Вячеславом Зайцевым и расстроила поклонников.

Шарапова на странице Instagram опубликовала ролик с известным дизайнером. Зайцев сидит в элегантной черной шляпе и красной рубахе с китайскими мотивами.

Ведущая что-то оживленно ему рассказывает, а Зайцев только кивает головой. И поклонникам показалось, что модельер даже не понимает сказанного.

«Потрясающий! Тонкий, умный! Счастлива дружбе!» — с восхищением написала Шарапова.

Шарапова пояснила, что Зайцев принял участие в церемонии вручения XVII Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено». Эта премия, инициированная самим модельером, является одной и самых престижных в России.

«Ну зачем этот бред? Он больной человек, он не понимает уже ничего. Караченцева (царствие небесное) полумертвого везде таскали и снимали, и этого теперь», — возмутилась поклонница. «Он уже еле сидит. Пора на пенсию. И маску носить пусть не забывает», — посоветовал другой подписчик. «Он звезда настоящая! Но время неумолимо! Все бренно! И вы, и мы!» — заметила третья подписчица.

В марте Зайцеву исполнилось 82 года. Последние несколько лет он страдает от болезни Паркинсона. Дизайнер плохо ходит и мало говорит.