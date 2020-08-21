Проблема черных точек не понаслышке известна многим девушкам и юношам. Мы узнали у врача-дерматовенеролога, врача-косметолога Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Ольги Дегтяревой о причинах возникновения этого неприятного дефекта. ФАН выяснил, что делать, чтобы кожа оставалась здоровой и красивой.

Что такое черные точки? В чем причина их появления?

Черные точки, или комедоны представляют собой кисты, которые образуются вследствие закупорки устья волосяного фолликула роговыми массами или, проще говоря, скоплениями отшелушенной кожи. Специфическую черную окраску этой пробке придает меланин — высокомолекулярный пигмент с нерегулярной структурой и сложным химическим составом, который образуется при окислении тирозина — заменимой аминокислоты.

Ольга Дегтярева объясняет, что главной причиной появления этого косметологического дефекта является закупорка выводных протоков сальных желез кожным салом — мертвыми клетками кожи.

Чаще всего с проблемой черных точек на лице, подбородке и других частях лица сталкиваются подростки, поскольку в период полового созревания, который является гормонозависимым процессом, существенно повышается активность сальных желез.

Постоянные изменения гормонального фона провоцируют усиленную выработку подкожного сала, что приводит к проблемам по части дерматологии.

Среди других причин возникновения черных точек специалисты также называют генетическую предрасположенность, чрезмерное или неправильное использование косметических средств, отсутствие должного ухода за кожей, неправильное питание (особенно губительно на кожу действует фастфуд и сладкое), заболевания нервной системы и желудочно-кишечного тракта, курение и злоупотребление алкоголем. Слишком усердное очищение кожи не менее вредно, чем его отсутствие, поскольку вместе с загрязнениями стирается и защитный слой. Тот же эффект дает избыточное использование скрабов.

Многие из нас во время пандемии приучили себя не трогать лицо грязными руками, кожа очень признательна за отсутствие на ней лишних бактерий. Усугубить ситуацию с высыпаниями могут даже средства для укладки волос.

Всегда ли черные точки — только подростковая проблема?

Интересно, что черные точки могут появляться и у детей более младшего возраста. Говоря, «у нее кожа как у младенца», мы подразумеваем абсолютное здоровье, бархатистость, гладкость и легкий румянец. Неудивительно, что молодые мамы пугаются, увидев на личике у младенца неприятные высыпания. Ольга Дегтярева призывает не поддаваться панике, ведь такое явление легко объяснимо и не представляет никакой угрозы для здоровья крохи. Виной всему снова гормоны, только на сей раз — материнские. Все дело в том, что при рождении малышу от роженицы передаются эстрогены, которые и провоцируют появление черных точек. Не волнуйтесь, в скором времени они исчезнут сами собой, без каких-либо усилий с вашей стороны.

Совсем другое дело, если с подобной проблемой сталкиваются девочки и мальчики семи, восьми и девяти лет. Несмотря на то, что современные дети взрослеют раньше, чем их родители, для полового созревания все же еще рановато. Значит, причина кроется в чем-то другом. Доктор Дегтярева предупреждает, что комедоны в столь юном возрасте могут свидетельствовать о проблемах с пищеварением, поэтому при обнаружении высыпаний стоит показать ребенка гастроэнтерологу, который проверит состояние желудочно-кишечного тракта, посоветует, как правильно организовать питание школьника, а при необходимости подберет лечение. Кроме того, следует посетить врача-эндокринолога, сдать необходимые анализы и проконсультироваться на предмет нарушений гормонального фона.

Можно ли избавиться от черных точек в домашних условиях?

Как уже было сказано выше, факт наличия черных точек у младенцев не должен вызывать опасений и не требует незамедлительного обращения к врачу, чего не скажешь о более старших детях и подростках. Ольга Дегтярева отмечает, что на нашей коже живет множество бактерий, для которых кожное сало является превосходной питательной средой. В таких благоприятных условиях они начинают активно размножаться, что приводит к возникновению воспалительного процесса. В результате чувствительная кожа травмируется, на ней появляются постакне — устойчивые повреждения в виде рубцов, застойных пятен, гиперпигментаций и прочих малоэстетичных явлений. Пускать ситуацию на самотек и допускать такое развитие событий категорически нельзя, поскольку устранить последствия будет очень и очень сложно!

Важно! Убирать комедоны можно только в кабинете косметолога! Самостоятельная борьба с дефектами только усугубит ситуацию. Чаще всего юноши и девушки стараются выдавить данные образования. Под действием давления кисты разрываются под кожей, а тут воспаления точно не миновать.

Если говорить о домашнем уходе, его тоже должен подбирать профессионал, исходя из индивидуальных особенностей пациента.

Как быстро и эффективно избавиться от черных точек

В арсенале косметологов существует множество способов избавления от такого неприятного явления как комедоны. Ольга Дегтярева объясняет, что в такой ситуации нам на помощь приходят механические и комбинированные чистки лица, а также различные пилинги.

Так, механический пилинг врач-косметолог проводит при помощи специальной вращающейся щеточки, которая удаляет несовершенства. Метод достаточно эффективен, но хватает его максимум на месяц. Химический пилинг менее щадящий, но и результат сохраняется целый квартал. Дополнительным бонусом является осветляющий и омолаживающий эффект.

Фототерапия изнутри борется с первопричиной — бактериями, атакующими нашу кожу. Световые потоки способствуют очищению пор. Процедура стоит недешево, и для достижения наилучшего результата требуется курс из пяти-шести сеансов, зато эффект сохраняется надолго.

Ультразвуковая чистка за два-три приема помогает мягко вывести подкожное сало и очистить поры.

Чтобы избавиться от черных точек навсегда, помимо консультации с врачом и салонных процедур, придется пересмотреть свой образ жизни и свое питание. Как известно, красота идет изнутри. Правильное питание, свежий воздух, крепкий сон и соблюдение питьевого режима в сочетании с грамотным уходом за собой обязательно приведут к желаемому результату.