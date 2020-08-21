Политолог объяснил решение ООН признать статус Крыма

Москва, 21 августа. Зафиксированный ООН прирост граждан РФ в 2020 году на 2 млн человек отражает логичный и рациональный подход ООН в вопросе статуса Крыма, заявил профессор РУДН, политолог Юрий Почта.

Почта отметил, что Крым уже стал частью российской экономики, жители полуострова влились в общество. Кроме того, на территории Крыма развернуты огромные инфраструктурные проекты: строятся дороги, решаются проблемы транспорта, логистики, снабжения, туризма, поставок продуктов и воды.

«В руководстве ООН понимают: сколько бы Украина ни объявляла полуостров своей территорией, она просто заблокировалась от него и ничем населению не помогает. Для Организации Объединенных Наций важно понимать, как решаются социально-экономические проблемы в разных уголках мира. В случае с Крымом вся забота о регионе и населении исходит со стороны России», — объяснил профессор решение ООН в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Кроме того, Почта отметил, что в случае катаклизма на территории Крыма ООН будет вести практический разговор с Москвой, а не с Киевом. Профессор предположил, что Украина даже не предложит помощь населению Крыма, который до сих пор она с трибун называет своим.

Почта рассказал, какой ждать реакции от Украины и США на решение ООН. По мнению политолога, у Киева и Вашингтона есть два варианта. Один из них – устроить шум с выпадами в отношении ООН. Однако этот шаг будет сравни признанию поражения в отстаивании крымского вопроса.

«Но Вашингтон и Киев могут также притвориться, что ничего не было. К примеру, что российское население пополнилось на 2 млн за счет приезжающих мигрантов. То есть просто не показывать, что Крым имеет какое-то отношение к статистике ООН. Это хорошая мина при плохой игре. Такая тактика хотя бы не уронит репутацию США и Украины в глазах международного сообщества», — добавил эксперт.

Согласно данным ООН, население России выросло с 145,9 млн человек в прошлом году до 146,6 млн человек в текущем. завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова объяснила резкий рост населения РФ. По ее словам, в ООН посчитали население Крыма гражданами РФ.

Крым официально стал регионом РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство избирателей республики и Севастополя высказались за воссоединение с Россией.