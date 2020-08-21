В Грузии заявили о заинтересованности в авиасообщении с Россией

Тбилиси, 21 августа. Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией, заявил спецпредставитель премьер-министра по вопросам урегулирования отношений Грузии с РФ Зураб Абашидзе.

«Воздушное сообщение было прервано не по инициативе грузинской стороны. Это сделала российская сторона», — сказал чиновник.

При этом Абашидзе обратил внимание, что Тбилиси остается заинтересованным в восстановлении регулярных полетов между двумя странами.

По его словам, грузинские власти поставят этот вопрос на повестку дня, если и российская сторона выразит желание восстановить полеты. Но главным условием для этого, как подчеркнул он, является эпидемиологическая обстановка.

Напомним, решение прекратить прямое авиасообщение между Россией и Грузией было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Указ главы государства вступил в силу с 8 июля 2019 года.

Причиной стали многотысячные антироссийские акции в Грузии, поводом для которых было использовано участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

В августе того же года стало известно, что грузинские авиакомпании задолжали РФ за аэронавигационное обслуживание более одного миллиона долларов. Об этом сообщила глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, что приостановка полетов является временной мерой, которая будет действовать до тех пор, пока не исчезнет малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений.

По данным премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, убытки страны от сокращения потока российских составили порядка 60 млн долларов.