Зеленский признал, что Украина не может разрабатывать вакцины

Киев, 21 августа. На Украине невозможна разработка каких-либо вакцин, но предприятия страны готовы наладить их массовое производство. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заверил, что если властям Украины удастся договориться со странами, разрабатывающими вакцину, о ее производстве на территории страны, то мощностей хватит, чтобы полностью покрыть внутренний рынок.

«Технически у нас никакие вакцины не могли делать. К медикам, ученым — нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин, сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы производить массово. И мы разговариваем уже с некоторыми странами. Если нам удастся договориться со странами, мы готовы ее массово производить», — заявил Зеленский.

Однако глава Украины не стал уточнять, с какими странами ведутся переговоры. Также Зеленский отметил, что на Украине планируют создать собственный центр по разработке вакцин. Сейчас перед правительством страны стоит задача собрать состав этого центра.

Ранее Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса нового типа. На следующей неделе начнутся пострегистрационные испытания препарата, получившего название «Спутник V».