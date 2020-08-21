Анатолий Альтштейн: Заразиться COVID-19 повторно можно и после прививки

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США провели исследования и выяснили причины повторного заражения новой коронавирусной инфекцией. Они утверждают, что всему виной — отсутствие герминативных центров. Речь идет о зоне лимфатического узла, в котором развиваются В-лимфоциты — это функциональный тип лимфоцитов, отвечающих за обеспечение гуморального иммунитета, где защитные функции выполняют молекулы в плазме крови, а не клетки иммунной системы. Именно они и позволяют атаковать инфекцию в случае повторного заражения.

Нужно понимать, что вакцина от коронавирусной инфекции не дает стопроцентной защиты. Впрочем, никакие вакцины не защищают целиком и полностью. Поэтому даже привитые люди могут заражаться повторно — только вот происходит такое гораздо реже, и болеют вакцинированные люди в более слабой форме, нежели не привитые.

Будет ли этот иммунитет держаться два года — этого никто не знает, точной информации пока нет. Что касается повторных заражений, то китайцы, которые еще в январе-феврале переживали эту эпидемию, отмечали, что повторные заражения возможны, хоть и не так часто. Поэтому и повторные заражения, и заражения вакцинированных людей возможны.

Не обязательно ждать два года, чтобы вакцинированный мог заболеть. Вакцина определенно должна серьезно уменьшать число заболевших и исключать возможность летального исхода. Если вакцина при испытании все это продемонстрирует, значит, это хорошо и ее будут применять.

У человека, который переболел коронавирусом, и у того, кто не болел, при вакцинировании одинаковые шансы заразиться. Если человек переболел и его провакцинировали, вполне возможно, что его иммунитет будет сильнее.

Если человек не болел и получил вакцину, это тоже должно снизить его шансы на заболевание — и на смерть от него. И тот и другой будут иметь небольшой шанс заболеть. У человека, который не болел и не был провакцинирован — самый высокий шанс заразиться, хотя, если посмотреть на процент заболевания коронавирусом в России за пять месяцев, то можно увидеть, что заразились меньше 1% населения.

У 20% людей, по наблюдениям в Москве и других регионах, были выявлены антитела этого вируса. Это значит, что они с этим вирусом уже встречались — или с какими-то похожими формами коронавируса — и успешно побороли его. У таких людей вполне мог выработаться иммунитет.

Иммунитет при коронавирусе — это не такое уж абсолютное дело, как, например, иммунитет при кори или полиомиелите. Дело не в слабости иммунитета, а в том, что новые формы вируса возникают легко и пробивают уже имеющийся у человека иммунитет.