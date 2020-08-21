Роспотребнадзор предупредил о микст-инфекции из гриппа и COVID-19

Москва, 21 августа. Особенностью эпидемиологического сезона в 2020-2021 году может стать микст-инфекция — грипп и новый тип коронавируса одновременно, сообщил Роспотребнадзор.

«Особенностью эпидемического сезона 2020-2021 годов гриппа и ОРВИ будет являться возможность одновременной циркуляции вирусов гриппа и COVID-19 (микст-инфекция)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сотрудники ведомства для оценки угрозы проводят пилотное исследование по оценке распространенности возбудителей ОРВИ, гриппа и коронавируса в межэпидемический период в 15 регионах России.

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус охватил практически весь мир. В середине августа Россия объявила о создании первой в мире вакцины против COVID-19, пишет Infox.ru.