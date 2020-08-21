Песков заявил, что Москва поможет Белоруссии только по просьбе Минска

Москва, 21 августа. Москва готова помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, однако только в случае поступления соответствующей просьбы от Минска. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии», — сказал представитель Кремля.

Отметим, что Кремль неоднократно подчеркивал недопустимость внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Ранее Дмитрий Песков заявлял, что ситуацию в республике должны решать ее граждане, оставаясь при этом в правовом поле. Также пресс-секретарь президента отметил, что прямое и косвенное вмешательство в дела Белоруссии все же наблюдается.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, которую поддержали чуть более 10% избирателей.

После выборов в республике начались несанкционированные протестные акции. Как считает замглавы института стран СНГ Владимира Жарихина, к событиям в Белоруссии явно причастен Запад.