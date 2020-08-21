Путин пока не планирует обсуждать ситуацию вокруг Навального с Меркель

Москва, 21 августа. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует обсуждать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не планирует», — сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли президент прояснять ситуацию в разговоре с канцлером Германии.

20 августа Навальный резко почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. В результате лайнер экстренно приземлился в Омске, блогер был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП №1), где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Сначала предполагалось, что причиной госпитализации мог стать прием оксибутирата. Однако в пятницу главврач медучреждения сообщил, что основным диагнозом блогера является нарушение обмена веществ.

Немецкая организация Cinema for Peace Foundation сообщила, что направит за Навальным самолет для его доставки на лечение в Германию.

По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, инициатива Берлина доказывает вовлеченность Запада в историю с блогером. Германия пытается спасти своего агента влияния, на которого делает ставку, полагает парламентарий.