Армия России получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2 до конца 2020 года

Москва, 21 августа. Российская армия получит новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 («Тосочка») до конца 2020 года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

Он сообщил, что «Тосочка», впервые показанная на параде Победы 24 июня, будет задействована на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020». Эта система, уверен Шойгу, значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях.

На военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Красной площади прошли не только легендарные Т-34-85, но и новейшие тяжелые огнеметные системы «Тосочка». В этом году парад Победы состоялся 24 июня из-за пандемии коронавируса, напомнила «Вечерняя Москва».