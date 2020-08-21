Кремль не получал обращений о лечении Навального за границей

Москва, 21 августа. В Кремле не получали обращений по поводу лечения блогера Алексея Навального за границей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как таковое обращение мы не получали, по крайней мере, мне не известно, что какое-то обращение приходило, были только сообщения в социальных сетях. Но, собственно, здесь, наверное, и не нужна какая-то лишняя бюрократия», — сказал представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что нет никаких препятствий для отправки Навального за границу, кроме решения врачей. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в этом вопросе наверняка есть необходимые формальности, о которых он не знает. Также представитель Кремля напомнил, что по закону лечащий врач несет ответственность за здоровье пациента.

«Это вопрос исключительно медицинского решения», — сказал Песков о возможности транспортировки Навального.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а блогера доставили в городскую больницу скорой помощи. Пресс-секретарь Навального заявила, что блогер впал в кому.

Позднее в Омск отправили самолет из Германии, чтобы транспортировать блогера в европейскую клинику. Медики провели консилиум, после чего было объявлено, что состояние Навального не позволяет перевезти его в другую больницу.

Ранее главврач омской больницы сообщил, что основной диагноз Навального — нарушение обмена веществ. Наличие яда в организме блогера медик опроверг.