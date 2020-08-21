Главврач омской больницы назвал основной диагноз Навального

Омск, 21 августа. Главврач омской больницы, куда был доставлен Алексей Навальный, назвал диагноз, поставленный блогеру.

«Основным диагнозом Навального является нарушение обмена веществ», — подчеркнул специалист.

Врач добавил, что «опасное вещество», о котором заявляли в ФБК, найденное на коже или одежде Навального, это «промышленная химия».

«Обнаруженное на коже и одежде Навального химвещество является составляющим пластикового стакана», — подчеркнул медик.

Напомним, 20 августа блогеру стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, блогера доставили в городскую больницу скорой помощи. Там он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По предварительной версии, причиной госпитализации блогера мог стать прием оксибутирата. Также было установлено, что в ночь перед госпитализацией Навальный употреблял спиртное.

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, популярность блогера уже стремится к закату, он не является какой-то силой в России.