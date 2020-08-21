Диетолог рассказала, как превратить утренний кофе в полноценный завтрак

Москва, 21 августа. Диетолог Наталья Круглова рассказала, как превратить чашку кофе, выпитого на бегу, в полноценный завтрак.

Если у вас нет времени на завтрак, то купите в кофейне булочку. Нужно выбрать не сладкий круассан или слойку, а изделия из цельнозерновой муки.

Круглова посоветовала съесть сэндвич с сыром, рыбой или курицей. Отлично подойдут булочки с рисом, картошкой или творогом.

Диетолог предупредила, что голый кофе на завтрак может привести к перееданию во второй половине дня. У этого бодрящего напитка много плюсов, но нельзя пить кофе на пустой желудок.

Завтрак должен включать белки, жиры, углеводы. Регулярный завтрак заставляет организм человека ускорять метаболизм, а это контроль веса.

В день можно выпивать две чашки кофе и три чашки чая. Кофе не дает энергию, а только стимулирует нервную систему. При этом происходит эмоциональное истощение человека.

«Хлестать загнанную лошадь бесконечно нельзя, поэтому кофе перестанет действовать», — резюмировала Круглова, ее слова передает издание «Ридус».

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