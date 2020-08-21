Швыткин предупредил НАТО об опасности полетов у границ России

Российские средства противовоздушной обороны готовы к отражению любой агрессии противника. Иностранные государства вынашивают планы против России, проводя разведку у границ страны. Такое мнение в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Собеседник ФАН прокомментировал данные Минобороны России, согласно которым за последнюю неделю 54 летательных аппарата иностранных государств провели воздушную разведку вдоль границ РФ. Уточняется, что самолеты сопровождались российскими РЛС и нарушений воздушного пространства зафиксировано не было.

Российские самолеты дежурных сил ПВО восемь раз поднимались в воздух и контролировали действия иностранных летчиков. В общей сложности было выполнено 298 летных смен на 80 аэродромах. Самолеты военно-транспортной авиации совершили более 800 полетов.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин полагает, что главная задача иностранных самолетов — это провокационные действия в отношении российских ВКС и средств ПВО.

«К сожалению, провокации сегодня имеют место быть со стороны стран — участниц блока НАТО. Они нужны для того, чтобы вызвать общественный резонанс в мировом сообществе с целью осуждения действий нашего государства. Речь идет о полетах авиации альянса в Баренцевом и Черном морях, где их самолеты пытались провести разведку местности с воздуха», — объяснил Швыткин.

При этом Россия адекватным образом реагирует на такие действия иностранной авиации, утверждает парламентарий. По его словам, самолеты ВКС России и средства ПВО своевременно выявляют нарушителей границы.

«Наши самолеты вылетают на перехват и принуждают изменить курс иностранных летчиков. В любом случае агрессивнее планы другие страны вынашивают. Средства ПВО готовы к отражению любой агрессии противника. Группировки сил, которые расположены на западных направлениях, имеют соответствующий оборонный потенциал и готовы дать отпор», — пояснил депутат.

Ранее российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над нейтральными водами Балтийского моря. В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что нарушения госграницы не допущено.

Похожий инцидент произошел в небе над Черным морем. Российский истребитель Су-27СМ перехватил итальянский патрульный самолет. Он был замечен российскими средствами контроля воздушного пространства.