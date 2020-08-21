Возлюбленная Жигунова рассказала о травле, которую устроил ее бывший муж

Москва, 21 августа. Возлюбленная Сергея Жигунова Виктория Ворожбит заявила, что бывший муж превратил ее жизнь в настоящий ад. По словам женщины, удар приходит за ударом, и она просто не успевает приходить в себя.

Ворожбит посетовала, что эта травля продолжается уже полтора года.

«Было все: доносы в полицию, бесконечные иски, угрозы по телефону, препятствование осуществлению моих проектов», — пожаловалась она в интервью журналу «Собеседник».

Дама сердца Жигунова добавила, что все это время бывший не дает ей возможность попасть домой, чтобы забрать личные вещи.

«Суды засыпаны исками. Бывший супруг не только не хочет делить совместно нажитое имущество – он решил забрать даже то, что было у меня до брака», — добавила женщина.

Ворожбит обратила внимание, что сейчас на ее имущество почему-то наложен судебный арест.

«Давление продолжает нарастать. Сейчас объектом для нападок стал мой сын», — заключила она.

Как сообщалось ранее, Ворожбит и приморский медиамагнат Виктор Суханов были мужем и женой 15 лет. Но теперь же бывший муж хочет отсудить у женщины практически все имущество. По словам адвоката Ворожбит Павла Солеварова, бывшие супруги будут делить в суде 50–70 миллионов рублей.

Не исключено, что такие козни Суханов строит экс-супруге из-за того, что ревнует к Жигунову. В Сети, к слову, обращали внимание, Виктория очень похожа на бывшую возлюбленную актера Анастасию Заворотнюк.