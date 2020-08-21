Брат певицы Нюши покорил социальные сети

Москва, 21 августа. Совместное фото Ивана Шурочкина со звездной сестрой стало сенсацией в социальных сетях.

Фотография была сделана молодым человеком во время вечеринки по случаю дня рождения Нюши. В комментарии он поздравил сестру с праздником. Пользователи эмоционально отреагировали на снимок, назвав брата певицы «настоящим мачо».

Иван Шурочкин – фитнес-тренер и специалист по правильному питанию. До недавнего времени он оставался в тени звездной родственницы, и не был интересен средствам массовой информации. Только недавно Шурочкин дал свое первое интервью журналистам. В телевизионном сюжете он рассказал о своей профессии, и об избраннице. Вместе со своей девушкой Шурочкин планирует снимать видео о совместных тренировках.

В семье певицы Нюши много талантов. Ее отец – Владимир Шурочкин ранее был солистом группы «Ласковый май», младшая сестра – Мария Шурочкина Олимпийская чемпионка в синхронном плавании.

Вечеринка, на которой было сделано фото брата Нюши была приурочена к ее 30-летию. Праздник она устроила в Москве, для друзей и родственников. До этого свой день рождения Нюша отметила в компании мужа Игоря Сивова и дочери в Турции.

Несмотря на закрытые границы многие российские звезды сейчас отдыхают в Турции. Фотографии и видео в Instagram-аккаунтах не оставляют пользователей равнодушными. Отмечаются позитивными комментариями и коллеги по шоу-бизнесу. Фотографию Нюши с мужем прокомментировала певица Анна Семенович. Однако не все подписчики рады успехам звезд. Недавно фолловеры ополчились на телеведущую Леру Кудрявцеву, которая похвасталась шикарным отдыхом в турецком отеле.