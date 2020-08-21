Экс-соратник Порошенко предупредил Зеленского об угрозе «майдана»

Киев, 21 августа. Экс-депутат Верховной рады Давид Жвания записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. На своем YouTube-канале он продолжил серию признаний о Майдане, в процессах которого участвовал с пятым лидером страны Петром Порошенко.

В начале выступления Жвания заявил, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова игнорирует его признания в совершении преступлений бывшим президентом и остальной «командой».

«Она делает вид, что ничего не происходит. Я записываю это открытое обращение к вам, чтобы доказать, что такая позиция — это ошибка. Не только с точки зрения справедливости, но и с точки зрения интересов страны и ваших личных», — указал он.

Жвания отметил, что пока Венедиктова молчала, его предостережения начали сбываться — коварный Порошенко приступил к раскачиванию ситуации в стране. По его словам, вскоре «порохоботы», которых ему лично доводилось финансировать по просьбе экс-лидера, позовут людей на улицы.

«Порошенко ради личной власти не остановится ни перед чем. Он разрушит страну, только чтобы сесть в ваше (Зеленского. — Прим. ФАН) кресло. Владимир Александрович, не ждите этого, действуйте! Я готов вам помогать и давать показания», — предупредил герой видео.

Экс-депутат назвал Порошенко мастером создания кризисов и провокаций, лучшим в стране специалистом в этих вопросах.

«Я уже рассказывал, как он очень ловко режиссировал разные ситуации во время Майдана», — напомнил некогда соратник Порошенко.

По словам Жвании, именно Порошенко и Турчинов организовали серию похищений и избиений активистов. По их инициативе 25 декабря 2013 года была избита Татьяна Черновол.

Жвания предположил, что от Зеленского его откровения могут скрывать, и поэтому никакой реакции властей за ними не последовало.

Ранее на своем YouTube-канале Жвания рассказал о том, кто инициировал Евромайдан, и заявил, что истинной целью захвата государственной власти был контроль над денежными потоками. Он также говорил, что Порошенко активно продвигал во властных кругах иностранных агентов, чтобы получить на выборах 2014 года поддержку от Демократической партии США.

Как Евромайдан в историю Украины вошли массовые протесты, которые проходили в Киеве больше шести лет назад. Их участники добивались поддержки договора об объединении с Евросоюзом и выступали против экономического сближения с Россией. Акции спонсировались украинскими олигархами и поощрялись «западными партнерами» Киева и переросли в захваты органов власти и противостояние с силовиками.

Осуществить госпереворот получилось в конце февраля 2014-го года. У власти оказались наиболее радикальные силы страны, вскоре развязавшие войну в Донбассе. Последствия этих процессов Украина ощущает и сегодня.