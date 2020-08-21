Парламент Белоруссии заявил о недопустимости вмешательства в дела страны

Минск, 21 августа. Парламент Белоруссии заявил о неприемлемости вмешательства в дела республики. Спикеры Совета республики и Палаты представителей Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили соответствующее обращение руководителям парламентов всех государств — членов Евросоюза.

Спикеры подчеркнули, что ряд европейских чиновников быстро сделал политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние делав Белоруссии. По их мнению, подобное поведение недопустимо и противоречит нормам международного права.

В послании также подчеркнуто, что прошедшие 9 августа выборы президента Белоруссии прошли в соответствии с конституцией и белорусскими законами. Главы белорусского парламента констатировали, что абсолютное большинство граждан республики поддержало действующую власть.

После президентских выборов в Белоруссии начались протестные акции. Белорусский лидер Александр Лукашенко уверен, что в беспорядках заинтересованы внешние силы, пишет НСН.