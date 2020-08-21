Житель Башкирии убил нанятого любовником жены киллера

Стерлитамак, 21 августа. Жителю Башкирии грозит тюрьма из-за убийства киллера, которого подослал любовник его жены. Криминальная история произошла в Стерлитамаке.

Все началось с того, что 28-летняя жительница города завела роман с молодым человеком по имени Вадим. Отношения продлились всего месяц — женщина рассталась с парнем, назвав любовную связь ошибкой. Дело в том, что у нее уже были муж и дети.

Однако 23-летний Вадим отказался просто так отпускать возлюбленную. Как сообщает телеканал «360», 12 июля парень и двое его друзей назначили супругу женщины встречу в кафе, после чего серьезно избили мужчину.

На этом любовник жительницы Стерлитамака не остановился — он принял решение избавиться от мужа избранницы, наняв двух киллеров. За криминальные услуги Вадим отдал 30 тысяч рублей. При этом парень сообщил женщине в SMS, что ее супруга убьют прямо на глазах у детей.

Киллеры пришли в дом семьи и стучали в дверь, требуя открыть. Мужчина, который должен был стать жертвой, вышел с ними в подъезд. Завязалась потасовка, и муж возлюбленной Вадима начал обороняться. В результате один из киллеров скончался.

В отношении мужчины, на которого было организовано покушение, возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют не превышение самообороны, а убийство. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.