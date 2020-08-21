На Украине заявили, что Зеленский уже «достал» Европу

Представители Киева пытаются позиционировать себя как респектабельные политические деятели, но в реальности ведут себя как «обиженные школьники». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Киев морочит всем голову

Украинские власти должны перестать морочить всем голову и начать исполнять Минские соглашения, которые были одобрены резолюцией Совбеза ООН. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

«Именно в этом документе, одобренном СБ ООН и подписанном в том числе Украиной, зафиксировано положение (пункт 11 «Комплекса мер») о необходимости — цитирую — «проведения на Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — заявил Лавров.

При этом российский министр иностранных дел обратил внимание, что существующие уже положения необходимо закрепить в новой Конституции Украины, которая, согласно Минским соглашениям, должна была вступить в силу до конца 2015 года.

Глава российского МИД подчеркнул, что эти положения должны быть закреплены в новой Конституции Украины, которая, согласно Минским соглашениям, должна была вступить в силу до конца 2015 года. По его словам, закрепление особого статуса Донбасса в конституции — это «ключ к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем».

«Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств», — добавил Лавров.

Киев «достал» Европу

Как отметил Евгений Голышкин, киевские власти ведут себя в классической манере хуторянской политики образца исторических периодов «дикого поля» и «атаманщины». Члены новой команды президента Украины Владимира Зеленского пытаются сделать вид, что они респектабельные политические деятели. Эти люди хотят показать, что способны отстаивать государственные интересы Украины на самом высоком международном уровне — на статусных переговорных площадках перед лицом мировой общественности.

«Перед ними, казалось бы, нужно держать слово и исполнять взятые на себя обязательства, гарантами которых выступают серьезные международные игроки. С другой же стороны, мы видим, что команда Владимира Зеленского ведет себя как группа обиженных школьников. Они всегда ищут отговорки по выполнению взятых на себя обязательств, прикрываясь обидами на старших товарищей, которые якобы не удовлетворяют их наивных детских хотелок», — пояснил Евгений Голышкин.

Как отметил украинский политолог, страна начинает (точнее, системно продолжает) доставать мировое сообщество своей безответственностью, расхлябанностью и «непосредственным базарно-мешочным мышлением». Кредит доверия к таким государственным институтам постоянно падает. И терпение участников минского процесса может лопнуть в самый неожиданный момент для Киева.

«Конечно же, Зеленский понимает, что на него будут всегда давить лица, спонсируемые командой экс-президента Украины Петра Порошенко и прочими отодвинутыми от украинского государственного корыта деятелями. Постоянный расчет, что заокеанские «белые господа» будут прикрывать выходки Киева — выглядит наивно. В свете разворачивающейся избирательной кампании в США и ее остроты можно предположить, что в какой-то момент на Украину просто забьют, — считает Голышкин.

Более того, собеседник ФАН уверен, что Европа в свете приближающегося периода холодов и сложной экономической ситуации из-за пандемии коронавируса будет слушать не «хотелки» Киева, а выстраивать свою экономическую деятельность со стратегическим и энергетическим партнером в лице Российской Федерации.

«Если команда Зеленского залетела в небеса и думает, что для них все будет спокойно и гладко, то они глубоко ошибаются. Всякому терпению есть предел, а серьезные люди всегда договорятся между собой во благо интересов собственных стран, игнорируя тявканье зарвавшихся мосек», — заключил Евгений Голышкин.

Напомним, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.