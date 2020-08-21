За что в Латвии ополчились на партию, защищающую права русских

В Латвии пытаются отстранить от выборов партию «Новое согласие», возглавляемую латвийским политиком Янисом Кузинсом и представляющую интересы русскоязычных граждан. Речь идет о внеочередных выборах в Рижскую думу, в которой Кузинс, в случае прохождения его партии, намеревается в частности добиться переименования улицы имени Джохара Дудаева. Улица в Риге получила имя чеченского сепаратиста исключительно в пику России, а Кузинс поставил целью укрепление отношений с Москвой. Для начала он предлагает назвать эту улицу Sputnik V в честь первой в мире вакцины от COVID-19, которая недавно была сертифицирована в России.

Однако над этими планами сгустились тучи, так как за «недостаточно хорошее» знание латышского языка с выборов хотят снять Татьяну Каргину, лидера списка партии «Новое согласие» в Рижскую думу, а также всю партию целиком. Каргина, которая намерена баллотироваться в мэры Риги, известна как один из самых последовательных сторонников защиты русского языка в Латвии.

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян побеседовал с Янисом Кузинсом, чтобы выяснить, за что в Латвии ненавидят и преследуют партии, представляющие интересы русскоязычного населения.

— Янис, на вас и вашу партию в Латвии начинаются настоящие гонения. Вы понимаете, в чем их причина?

— Конечно. Нас, видимо, хотят «притормозить» [на выборах], потому что идеи защиты русского языка в Латвии начали снова привлекать большое количество сторонников и рейтинг партии вырос до 6%. Нашей партии начало доверять большое количество людей, а это плохой сигнал для действующих элит, которые «прижимают» русский язык и все, что с ним связано.

— Ваша политическая сила крайне неудобна в нынешней стройной схеме ЕС, которая предполагает санкционную политику при взаимоотношениях с Россией, а вы выступаете против любых антироссийских санкций. Да и ваша позиция по Крыму давно известна.

— Конечно, и моя позиция тут неизменна. Нынешний латвийский истеблишмент и политические силы, которые стоят у власти, не признают Крым российским, а наша партия придерживается политики признания Крымского полуострова неотъемлемой частью Российской Федерации.

— В Европе сегодня принято с недоверием относиться к новой российской вакцине от коронавируса, а ваша партия хочет ее увековечить в названии улицы. Насколько я понимаю, вы хотите стереть из памяти людей позорный момент, когда улицу Космонавтики в Риге переименовали в улицу Джохара Дудаева, и добиться ее переименования в честь первой в мире вакцины от COVID-19 Sputnik V?

— Рижане просто не понимают, почему они должны жить на улице с таким названием. Переименование в свое время было сделано в угоду сиюминутной конъюнктуре, и никто тогда не подумал, что людям может быть неприятно постоянное напоминание об этой мутной и кровавой фигуре. Что касается российской вакцины, то это прорыв для всего человечества. И пусть в Европе и США сегодня кусают себе локти. В России наука остается на высоте.

— А какая позиция у нынешних правящих сил по актуальным вопросам сегодняшней повестки, касающейся отношений между Латвией и Россией?

— Здесь как раз все очевидно. Партия «Согласие» (латвийская социал-демократическая партия, традиционно показывающая на выборах хорошие результаты в крупных городах. — Прим. ФАН) не только в европарламенте и Совете Европы голосует против России, но и в Сейме [парламенте], к примеру, проголосовала против [президента Белоруссии Александра] Лукашенко. А ведь это лидер страны, которая входит в Союзное государство с Россией! Напомню, партия «Согласие» разорвала связи с «Единой Россией», сама погрязла в коррупционных скандалах. И вот результат: люди нашли защитников своих интересов в лице «Нового согласия».

— Что касается попыток снять вашу партию, и Татьяну Каргину в частности, с выборов в Рижскую думу и в мэры города, как здесь обстоят дела на сегодняшний день? За что на нее так ополчились?

— «Новое согласие» давно известно своей позицией по защите русских в Латвии. На этот раз националистам не понравился наш кандидат в мэры Риги. Татьяна Каргина — русская, и, видимо, именно этим она их не устраивает. Наши соперники по выборам написали жалобу, потребовав исключить Каргину из предвыборной гонки.

Однако Европейская хартия национальных языков гласит, что, если в городе проживает большое количество национальностей, то нации, представителей которых более 30%, имеют право на свой официальный язык и культуру. Латвия эту хартию обязана принять. Снять с выборов нас и Татьяну Каргину уже нельзя! Вместе мы — сила!