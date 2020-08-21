Вдове Захарова стало плохо после очередного судебного заседания



Москва, 21 августа. После допроса на судебном заседании Маргарите Захаровой, вдове погибшего в ДТП с Ефремовым мужчины, вызвали скорую помощь.

После слушания, которое состоялось накануне женщине стало плохо. Источник телеканала 360 рассказал, что Захарова ушла на больничный. В распоряжение журналистов попала выписка из амбулаторной карты, в которой значится диагноз «гипертоническая болезнь».

Журналисты предполагают, что обострение случилось после резкого заявления адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Представитель защиты высказал предположение, что авария произошла по вине погибшего Сергея Захарова.

Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова сейчас рассматривается по существу. В суде были допрошены свидетели аварии.

Напомним, что ДТП случилось в начале июня в Москве. Михаила Ефремова обвиняют в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. По данным следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения Ефремов выехал на полосу встречного движения. Его автомобиль столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественного автомобиля скончался.