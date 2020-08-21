Актриса Наталия Антонова рассказала, как сохранить фигуру после 40 лет

Москва, 21 августа. Звезда сериала «Счастье можно дарить» Наталия Антонова поделилась с поклонницами секретами стройной фигуры.

Многодетная мать Антонова призналась, что прошла через многое, чтобы вернуть фигуру после родов. Она добавила, с каким упорством добивалась поставленной цели.

Актриса считает, что нужно не есть, а утолять голод. Лучше употреблять пищу маленькими порциями, можно есть все, но в меру.

Антонова посоветовала не есть за три часа до сна. По ее оценкам, между завтраком и ужином должно пройти 12 часов. По утрам для «разгона» желудка нужно выпивать стакан воды.

Хорошая осанка и втянутый живот помогают женщине чувствовать себя красивой и сдерживаться при употреблении пищи. Звезда считает, что нужно максимально сократить соль и сахар в рационе.

Никакого фастфуда и соусов, добавляет 46-летняя Антонова. Женщине также важно вовремя ложиться спать и хорошо высыпаться.

«Перестаньте себя жалеть, мол так вкусно, ну как же я не съем еще кусочек, съешьте этот кусочек завтра», — настоятельно рекомендует Антонова.

Эти советы действительно работают для женщин после 40, уверена актриса. Да, они потребуют силы воли, отмечает она, но принесут колоссальные результаты.

Ранее диетолог дала рекомендации, что нельзя есть на ужин.