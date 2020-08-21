Москва, 21 августа. Одиозный блогер Алексей Навальный является агентом влияния Запада, и даже его отравление самогонкой будет использовано против России, заявил общественный деятель Эрнест Макаренко.

По его мнению, очередным доказательством этого стал вылет из Германии в Омск специального медицинского самолета для доставки Навального в Берлин.

«Сейчас повод с попаданием блогера в больницу будут использовать как провокацию против России. Нашу страну начнут обвинять в том, что российская медицина ничего не может, говорить, что Навального нужно лечить за границей, а у нас, мол, его отравят», — пояснил Макаренко в комментарии Nation News.

По мнению эксперта, затем пойдет речь о предоставлении ему убежища, хотя он творил в России все, что хотел и прекрасно себя чувствовал. Макаренко убежден, что окружение Навального специально нагнетает ситуацию в связи с его попаданием в больницу, чтобы добиться срочного отлета на Запад.

«Им нужно было создать повод для того, чтобы из-за рубежа прислали самолет, обвинить РФ в том, что она заинтересована в его смерти», — подчеркнул он.

Таким образом, по словам Макаренко, в отравлении Навального могут быть заинтересованы только враги России.