Современная косметология предлагает все больше комфортных и безболезненных процедур для омоложения кожи. Одной из них стал PRX T33 пилинг. В арсенале косметологов он появился недавно, но быстро обрел популярность как среди специалистов, так и среди женщин, которые следят за своей внешностью.

В чем особенности процедуры PRX T33 пилинга? Кому его можно рекомендовать и для решения каких проблем? Как проводится уход в салоне и возможно ли сделать пилинг в домашних условиях? На эти вопросы мы попросили ответить врача-косметолога Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Ольгу Дегтяреву.

Особенности химического пилинга PRX

«Это процедура срединного пилинга, сходного по эффекту с уходом ТСА и биоревитализацией, — отмечает Ольга Дегтярева. — Но ощущения во время нанесения препарата более комфортны, а реабилитационный период практически отсутствует».

Состав активного раствора пилинга PRX T33 многокомпонентный. Он содержит 33% трихлоруксусной кислоты, которая очищает кожу, работает как мощный антисептик, обладает противовоспалительной активностью и ускоряет обменные процессы в кожных покровах. Благодаря ее воздействию в структуре кожи ускоряется рост фибробластов, а регенерация тканей протекает более активно.

Дополняют главный активный компонент трехпроцентная перекись водорода и койевая кислота. Воздействие перекиси подавляет рост микроорганизмов и насыщает эпидермис кислородом. А небольшое содержание койевой кислоты помогает в решении проблемы пигментации: осветляет кожу, подавляет выработку меланина, уменьшает существующие пигментные пятна и борется с образованием новых.

«Процедура эффективно восстанавливает кожные покровы, — отмечает Ольга Дегтярева. — Проводить ее можно также для улучшения вида и состояния кожи шеи, рук, зоны декольте».

Кому подходит пилинг препаратом PRX T33

По словам Ольги Дегтяревой, процедуру можно по праву считать аналогом биоревитализации — омоложения гиалуроновой кислотой. Она позволяет достичь сходного эффекта без инъекций, а потому подойдет людям, которые не могут или не хотят терпеть боль от уколов, но стремятся хорошо выглядеть, независимо от возраста.

Также она подойдет людям активным, которые не имеют возможности пережидать реабилитационный период дома. После пилинга PRX возможно лишь небольшое покраснение кожи, которое проходит в течение двух часов. А через два-четыре дня у некоторых возникает незначительное шелушение эпидермиса, с которым поможет справиться увлажняющий крем.

Пилинг PRX всесезонный, его делают даже летом, когда другие виды химического воздействия на кожу запрещены. Эффект будет заметен после первого посещения косметолога, а для достижения стойкого результата потребуется сделать курс из 8-10 процедур.

Рекомендуют безболезненный и эффективный уход людям, которые хотят:

избавиться от мелких морщинок вокруг глаз — после процедуры они разглаживаются;

улучшить цвета лица при наличии пигментных пятен;

уменьшить размер и видимость пор, что делает уход привлекательным для обладательниц жирной и проблемной кожи;

избавиться от себорейного дерматита посредством подавления избыточного салоотделения;

сгладить видимые недостатки на лице и теле — рубцы, следы постакне;

устранить последствия гиперкератоза, сделать кожу мягкой, нежной, бархатистой и упругой.

«После процедуры наблюдается мощнейший эффект лифтинга, — отмечает Ольга Дегтярева. — Кожа подтягивается, выглядит увлажненной, упругой. Делать PRX можно как в качестве самостоятельной процедуры, так и для подготовки к другим косметологическим воздействиям или после инъекций, в тот же день. Состав усиливает работу инъекционных препаратов на любой части тела».

Как делать пилинг PRX T33

Процедура занимает до 40 минут и не требует подготовки, но при наличии противопоказаний пилинг PRX выполнять нельзя. К противопоказаниям относят воспалительные процессы на коже, герпетические высыпания, проявления простуды, а также свежий загар. После лета, проведенного на пляже, или солнечных ванн в солярии нужно дать коже время справиться с последствиями загара. Можно обращаться к косметологу лишь через несколько недель.

Протокол пилинга PRX не отличается от других пилинговых процедур. Косметолог выполняет:

очищение кожи;

нанесение активного раствора — мягкими массажными движениями в три слоя;

сохранение состава на коже в течение пяти минут;

удаление активного раствора.

Смывают пилинговое средство обычной водой, но делают это предельно аккуратно. Так как в составе высока концентрация кислот, недопустимо его попадание в глаза, это может привести к серьезным повреждениям сетчатки.

Во время процедуры пациент ощущает легкое пощипывание, которое несравнимо с воздействием других срединных пилинговых средств. А после удаления раствора может наблюдаться незначительное покраснение, которое быстро проходит.

Несмотря на щадящее воздействие пилингового средства, кожа после его нанесения требует особого ухода. Сразу после процедуры косметолог наносит увлажняющий крем или маску. А в домашнем уходе нужно ежедневно применять увлажняющие средства утром и вечером. Зимой необходимо защищать лицо от морозного воздуха и сильного ветра, летом — использовать солнцезащитные средства с высоким фактором SPF.

Как делать пилинг PRX T33 дома

«В домашних условиях я не рекомендую выполнять этот пилинг, — комментирует врач-косметолог Ольга Дегтярева. — Велик риск получения ожога кожи, если оставить состав дольше положенного времени».

Но если очень хочется попробовать, то врач советует соблюдать правила безопасности.

Защищайте глаза. Даже в минимальных количествах состав опасен для глаз, поэтому наносить его самостоятельно не стоит. Попросите кого-то из близких аккуратно распределить средство по коже.

Держите меньше рекомендованного времени.

«Лучше недодержать, чем передержать, — рекомендует Ольга Дегтярева. — Иначе после возникнет выраженное шелушение кожи, и вы получите совсем не тот эффект, который представляли».

В салоне красоты эта процедура может стать быстрым способом взбодрить, омолодить, освежить и осветлить кожу. Планировать ее можно даже на обеденный перерыв, а после спокойно отправляться на работу, не переживая о покраснении и отечности лица. Их точно не будет.