«Вектор» завершит клинические испытания вакцины от коронавируса в сентябре

Новосибирск, 21 августа. Все участники испытаний вакцины от коронавируса новосибирского центра «Вектор» чувствуют себя хорошо после введения препарата. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«К настоящему моменту вакцину получили все участники клинического исследования: 14 человек, привитых в рамках первого этапа, и 43 человека — в рамках второго этапа», — говорится в сообщении.

Кроме того, 43 участника испытаний получили плацебо, пишет «Вечерняя Москва». Из ста добровольцев шесть пожаловались на болезненные ощущения в месте укола, однако дискомфорт проходил через сутки. Других побочных реакций участники испытаний пока не почувствовали, передает RT.

Сейчас эксперты «Вектора» проводят второй этап клинических испытаний. Он начался 27 июля и должен завершиться в сентябре.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат, разработанный центром имени Гамалеи, получил название «Спутник V».

Вакцинация населения должна начаться осенью. Как сообщает телеканал «360», вводить препарат нужно будет в два этапа, выдерживая интервал в три недели. Отмечается, что такая схема позволит выработать иммунитет от коронавируса минимум на два года.