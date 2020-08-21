Баранец назвал «сказкой для детей» планы США создать истребитель против РФ

США имеют привычку хвастаться новыми типами оружия, которые в реальности могут не существовать. Рассказы американских конструкторов о создании нового палубного истребителя с увеличенной дальностью полета могут быть «сказкой для детей в песочнице». Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Таким образом он отреагировал на сообщение о начале разработки Военно-морскими силами (ВМС) США нового палубного боевого самолета. Американские журналисты из USNI News уточнили, что истребитель должен будет заменить модели F-35C Lighting II, а также F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler. Боевая машина получит «обновленные технологии и увеличенную дальность полета», поясняет USNI News.

На данный момент военные уже провели первые консультации с представителями авиационной промышленности. Истребитель будет создан в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Журналисты подчеркнули, что опытный образец самолета должен быть готов к 2030-му, однако ВМС планирует сдвинуть данный срок на более раннюю дату.

При этом USNI News считают, что таким образом США приспособятся к новой стратегии, направленной на борьбу с Россией и Китаем.

Военный эксперт Виктор Баранец заметил, что для американской «военно-технической мысли» свойственны бравада и похвальба, которые рассчитаны на то, чтобы «давить на мозги» своих противников. По его словам, США всегда пытаются стращать кого-либо различными ноу-хау в оружии. Собеседник ФАН уверен, что даже в создании нового самолета у американцев возникнут трудности.

«Пока американцы не решат одну из проблем палубного истребителя, все россказни о дальности полета будут являться не более чем сказками для детей в песочнице. Такой самолет имеет разные типы двигателей: один для вертикального взлета, а другой для крейсерского полета. Пусть истребитель имеет даже три двигателя, но ему ведь нужно с собой брать еще боеприпасы. США не могут решить одну из важнейших проблем: как нарастить мощность двигателя, не меняя размеров самолета. Да, американцы способны увеличить дальность полета истребителя, но тогда количество бомб придется уменьшить, потому что вес самолета должен быть другим при тех же двигателях. Создать новый двигатель в текущих условиях является невероятно трудной задачей. Можно лишь рассчитывать на чудо, что у американцев получится это сделать. Дилемма между мощностью двигателей и весом боевой нагрузки является тупиком, который американцам вряд ли удастся преодолеть в ближайшие десятилетия», — сказал Баранец.

Что касается заявления журналистов США о том, что новый истребитель нужен для борьбы с Россией или Китаем, то это «типичный политический лозунг», считает военный обозреватель.

«В этом утверждении нет какого-либо военно-технического смысла, — подчеркивает собеседник ФАН. — Многие, кто следит за военно-промышленным комплексом США, часто ловят американцев на брехне. Иногда цифры, заявленные в тактико-технических характеристиках их нового оружия, приходится делить на три или четыре. Это — американская привычка хвастаться тем, чего нет, но с политической приправкой, направленной против своих противников».

Ранее сообщалось, что Су-57 надежно защитит Россию от самолетов НАТО. Современный российский истребитель уже в начале следующего года поступит на вооружение ВКС РФ в Западный военный округ. Отметим, что неподалеку от российских городов расположены Польша, Дания и Норвегия, стремящиеся вооружиться американскими истребителями пятого поколения F-35.