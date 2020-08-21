Тодоренко рассказала о конфузе перед родами

Москва, 21 августа. Ведущая передачи для путешественников «Орел и решка» Регина Тодоренко рассказала о конфузе, который случился с ней перед родами.

Тодоренко приняла участие в YouTube-шоу «Блеф». Она поделилась со зрителями неловкими и смешными моментами из жизни. Звезда призналась, что рожала вместе с мужем.

Она приехала вместе с Владом Топаловым в клинику, когда у нее начали отходить воды. В больнице Тодоренко отказались делать клизму, чтобы прочистить кишечник. Телеведущая устроила истерику, потому что до этого съела пять килограммов раков.

«Я очень переживала, потому что рядом был муж, а если не ставят клизму, то мы знаем, что может случиться. Я заулыбалась и начала истерить: «Сделайте клизму! Я же с мужем! Умоляю поберегите нашу личную жизнь», – вспомнила Тодоренко.

В итоге врачи согласились сделать клизму, и роды прошли легко.

Напомним, что свадьба Тодоренко и Топалова состоялась осенью 2018 года. Всего через несколько месяцев у звездной пары родился сын Михаил.

На шоу «Блеф» артистка призналась, что вышла замуж во второй раз, а ее первым мужем был банан. Она объяснила, что сделала это из-за индейской традиции. Якобы банан помог ей избавиться от кармического узла.

Ранее Тодоренко опубликовала в социальных сетях новую видеозапись с сыном Михаилом. Поклонники телеведущей восхитились интеллектом и умственными способностями малыша.